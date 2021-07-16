В Самаре открылась литературная выставка

В Струковском саду в Самаре открылась литературная выставка, организованная МТС при поддержке правительства региона и городской администрации.

В парке размещены выставочные стенды, на которых с интересными фактами из биографии известных авторов, российских и зарубежных писателей, поэтов, классиков и современных литераторов.

Посетители выставки смогут скачать книги любимых авторов, использовав QR-код. "Я уверен, что такой формат понравится и взрослым поклонникам русской литературы, и более молодым читателям, для которых цифровые носители или аудиокниги более привычны, чем обычные бумажные тома", - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.