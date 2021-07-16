В Самаре из-за перекладки теплотрасс ограничат движение на улице Авроры

В Самаре продолжается ремонт теплотрасс

В Самаре в следующие выходные, 24-25 июля, перекроют движение на трех участках. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения нужны для ремонта теплотрасс. В этом году в Самаре трубы перекладывают на 58-ми участках. Сейчас все объекты находятся в разной степени готовности.

В местах пересечения тепловых сетей с проезжей частью необходимы ограничения, которые планируют на выходные дни. Так, в следующие выходные планируется перекрыть дорогу на пересечении улиц Агибалова и Красноармейской, на улице Аврора в районе Гаражной, а также проезжую часть в районе улицы Клинической.