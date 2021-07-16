На "ОДК-Кузнецов" в Самаре будут производить детали двигателей с использованием цифровых двойников

ОДК-Кузнецов и вуз начали работу над новым проектом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарское предприятие Ростеха "ОДК-Кузнецов" совместно с Самарским университетом объявили о старте реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства индустриальных газотурбинных двигателей. Они будут оснащены интеллектуальной системой конструкторско-технологической подготовки для повышения функциональности.

Проект реализуют при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Он предусматривает создание деталей сложной конфигурации для ГТД методом 3D печати.

- Планируемый объем инвестиций составит 497 млн руб., в т.ч. собственные средства «ОДК-Кузнецов» - 252 млн. руб., субсидия из федерального бюджета – 245 млн руб. Конструкторско-технологическая подготовка производства «ОДК–Кузнецов» в ближайшие годы выйдет на новый уровень,- уверен заместитель гендиректора - управляющий ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

Внедрение новых процессов позволит повысить надежность двигателя и снизить стоимость всего изделия, исключив ряд затрат при освоении новых конструкций деталей и узлов. Программное обеспечение, которое разработали ученые Самарского университета, даст возможность сократить сроки подготовки производства более чем в два раза.

Предприятие и вуз уже утвердили календарный план работ по проекту. Определен перечень необходимого оборудования и номенклатура деталей и узлов горячей части индустриальных ГТД, которые будут изготавливаться с помощью новых или усовершенствованных формообразующих процессов.

- При конструкторско-технологической подготовке производства будут использоваться цифровые модели-двойники таких деталей как кожух наружный, кожух внутренний, горелка, аппарат закрутки, - отмечают организаторы.

После испытаний детали и узлы, произведенные в рамках проекта, установят на двигатель НК-36СТ, который будет находиться в опытной эксплуатации на одной из компрессорных станций ПАО «Газпром». На его базе также сделают интеллектуальную систему комплексной конструкторско-технологической подготовки производства двигателей ГТД - интеллектуальный цифровой двойник двигателя. Цифровые модели экспериментального двигателя будут непрерывно уточнять за счет мониторинга.

Кроме того, в Самарском университете хотя провести оценку свойств металлических порошков, которые применяют при изготовлении деталей. По итогам этой работы будут улучшены функциональные характеристики конструкции деталей.