На Самарскую область надвигается сильный ливень

В Самарской области ожидают сильный дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 16 июля, прогнозируют сильный ливень. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщают в региональном МЧС.

В ближайшие несколько часов ожидается ливень с градом, а также усиление ветра до 20-25 м/с. В таких условиях жителям региона не советуют без надобности выходить на улицу, не прятаться от дождя под ненадежными конструкциями и подальше от них поставить машины.

Дома же лучше закрыть окна и по возможности отключить электроприборы. Если гроза застала в дороге, то лучше остановиться на обочине и переждать сильный дождь, включив "аварийку".