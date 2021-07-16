Жители Самарской области в соцсетях выкладывают видео сильного дождя в регионе

В Самаре может пройти сильный дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 16 июля, прогнозируют сильные дожди. Жители региона в соцсетях делятся видео, на котором зафиксировали стихию.

Так, появилось видео сильного ливня в селе Ягодное. В комментариях жители других районов выкладывают фотографии неба с грозовыми тучами в ожидании дождя.

Ранее в МЧС сообщили, что объявлен оранжевый уровень опасности - возможен ливень, град и усиление ветра до 25 м/с. В таких условиях рекомендуют не выходить из дома без надобности из дома и не прятаться от дождя около ненадежных конструкций.