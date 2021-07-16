Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2021 14:14

Жители Самарской области в соцсетях выкладывают видео сильного дождя в регионе

В регионе объявлен оранжевый уровень опансности
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре может пройти сильный дождь

В Самаре может пройти сильный дождь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 16 июля, прогнозируют сильные дожди. Жители региона в соцсетях делятся видео, на котором зафиксировали стихию.

Так, появилось видео сильного ливня в селе Ягодное. В комментариях жители других районов выкладывают фотографии неба с грозовыми тучами в ожидании дождя.

Ранее в МЧС сообщили, что объявлен оранжевый уровень опасности - возможен ливень, град и усиление ветра до 25 м/с. В таких условиях рекомендуют не выходить из дома без надобности из дома и не прятаться от дождя около ненадежных конструкций.

Смотреть видеосюжет
Сильный дождь в Самарской области
Сильный дождь в Самарской области