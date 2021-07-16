В Самарской области ждут высокой конкуренции на выборах

Голосование в сентябре обещает быть интересным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вовсю готовятся к сентябрьским выборам. В том, что конкуренция на них в будет высокой уже не осталось сомнений. По информации областной избирательной комиссии, кроме зарегистрированных партий уже существуют беспартийные списки и самовыдвиженцы.

- Призываю граждан проголосовать. Эта позиция для меня неизменна. Наш общественный штаб «За честные выборы» за то, чтобы статья третья Конституции РФ, в которой говорится о принадлежности власти народу, работала в полную меру. И чтобы граждане чувствовали свою ответственность за все институты публичной власти. Для этого надо проявлять свою волю на выборах, - подчеркнул руководитель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты региона Виктор Полянский.

В этом году избирательные участки будут работать с 17 по 19 сентября. Впервые все три дня будет вестись видеотрансляция, доступ к ней будут иметь члены партий, кандидаты, избирательные органы и центры наблюдения во всех 86 субъектах. В числе которых будет федеральная территория Сириус – ПГТ в Краснодарском крае.

В наблюдательном процессе смогут принять участие все желающие, в том числе и граждане кто смотрит на выборы с точки зрения критики.