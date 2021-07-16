На мосту через реку Сок запустили рабочее движение

По мосту через Сок запущено рабочее движение. Фото - правительство Самарской области

В Самарской области на новом мосту через реку Сок запустили рабочее движение. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Ожидается, что мост позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на сеть федеральных дорог.

Новый мост возводится рядом со старым, который модернизируется. Строительство началось в 2019 году и должно было завершиться в середине 2022 года. Но работы велись с опережением графика и движение по четырем полосам запущено сейчас.

Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, устанавливаются барьеры, знаки и освещение.