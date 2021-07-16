В "Газпром трансгаз Самара" выбрали лучший филиал

Победителям вручили переходящий кубок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 июля в ООО "Газпром трансгаз Самара" подвели итоги ежегодного конкурса на звание лучшего филиала в области рационализаторской деятельности. В торжественной обстановки наградили три филиала, показавший лучшие результаты и отличную организацию труда в 2020 году.

Награждал победителей главный инженер Константин Шабанов. Он отметил, что рационализаторское движение играет важную роль в усовершенствовании основных и вспомогательных процессов транспортировки газа, а также, подчас, является источником нестандартных и эффективных решений.

- Оформление рационализаторского предложения позволяет обозначить приоритет поданной идеи, материально поощрить активных работников, поддержать в филиалах творческий климат, необходимый для инновационного развития, - считает Константин Юрьевич.

Победителей выбирали по целому ряду критериев. В списке значилось количество рационализаторских предложений, экономический эффект за год, количество тиражируемых предложений и другие.

На первом месте оказалось Управление по эксплуатации зданий и сооружений. Они побеждают уже второй год подряд. Триумфатору вручен переходящий кубок, всем призерам - дипломы. Кроме того, для лучших в рацработе филиалов предусмотрены премии.

Наиболее важным рационализаторским предложением УЭЗС признали проект по изменению системы наружного пожаротушения. Когда дорогостоящаяимпортная автоматика GRUNFOS вышла из строя, ее заменили на автоматику отечественного производителя ЗАО НВП "БОЛИД". Была разработана и реализована схема интеграции с существующей системой пожарной сигнализации, при этом быласохранена возможность активации общей тревоги. Это не только повысило надежность системы, но и снизило стоимость ремонта. Экономическая выгода предложения - более 2 млн рублей.

Отмети, что после награждения для участников организовали экскурсию - "Инженеры меняют мир". Делегаты из филиалов-призеров посетили главные достопримечательности Самары, а также памятники и исторические объекты, отражающиедостижения инженерной мысли разного времени.