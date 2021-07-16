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Общество16 июля 2021 15:50

В Самаре будут судить посредника, который передавал взятку в 2 млн рублей

Ему грозит до 12 лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре будут судить посредника, который пытался передать взятку в 2 млн рублей

В Самаре будут судить посредника, который пытался передать взятку в 2 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить посредника, который должен был передать взятку в 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 54-летний мужчина получил 2 млн рублей и два ноутбука общей стоимостью 51 тысяча рублей. Такое незаконное вознаграждение передавал предприниматель представителям администрации, чтобы те закрыли несколько заведений общепита. Тогда предприниматель мог сам арендовать участки, на которых находились заведения.

Как только посредник получил деньги и ноутбуки, его задержали правоохранители. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.