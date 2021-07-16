В Самарской области предложили снизить цены на набор для борща

Цены на продукты планируют сделать меньше Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во время формирования "Народной программы" партии "Единая Россия" прозвучало предложение о необходимости снизить цены на так называемый "борщевой набор". Речь идет о луке, картофеле, моркови, свекле и капусте.

Вопрос о снижении цен рассмотрят в правительстве России. 19 июля его будут обсуждать на площадке партии главы регионов и представители кабинета министров.

Заниматься проблемами урегулирования цен в ЕР будет отдельная рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, что обсуждение "Народной программы" уже вовсю идет в регионах и обращения по высоким ценам на основные продукты - самые частые.

В Самарской области глава региона Дмитрий Азаров дал поручение контролировать сложившуюся ситуацию. Он считает, что для роста цен есть объективные причины, но контролировать этот процесс и, в случае чего, исправлять - просто необходимо.