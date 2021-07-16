В Самаре начали менять опоры контактной сети троллейбусов

На движении транспорта работы сказаться не должны ФОТО: администрация Самара

В пятницу, 16 июля, в Самаре на улице Куйбышева начали демонтировать старые опоры контактной сети троллейбусов. По плану им на замену должны прийти 42 новых чугунных столба. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Опоры устанавливают на участке от улицы Шостаковича до Пионерской. Старые опоры демонтируют после того, как все кабели перенесут на новые столбы. По словам директора ТТУ Михаила Ефремова, на движении транспорта работы сказаться не должны.

- На движении троллейбусов №№ 6 и 16 это никак не скажется. Контактная сеть останется наверху, вместе с частью кабелей электроосвещения для наружного света, остальные же коммуникации «уйдут» под землю, — рассказал Ефремов.

Подрядчик уже обустроил 12 закладных деталей, полностью обновление системы освещения и перенес контактной сети рабочие должны закончить в августе 2021 года. В границах кварталов, подвергшихся модернизации, установят туи, вазоны с цветами и подвесные кашпо для украшения города.