Самарский губернатор поручил каждый день ловить браконьеров в клевых местах

В Самарской области будут активнее ловить браконьеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить работу по борьбе с браконьерами.

Губернатор отметил, что повсеместно можно наблюдать на Волге различные поплавки и другие предметы, указывающих на действия браконьеров. По словам главы региона, у жителей из-за этого складывается впечатление о полном бездействии со стороны контролирующих служб.

Глава региона поручил каждый день во всех известных клевых местах области проводить инспекции и изымать незаконные предметы лова, а также контролировать торговые точки, где продают сети и другие предметы для незаконной добычи водных ресурсов.

Кроме того, необходимо мониторить соцсети и там выявлять браконьеров. Сейчас решается вопрос о разработке в регионе приложения, где можно будет указывать геопозицию нарушения.