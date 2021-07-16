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Общество16 июля 2021 16:37

Самарский губернатор поручил каждый день ловить браконьеров в клевых местах

В регионе могут разработать сервис, где будут указывать о нарушениях
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области будут активнее ловить браконьеров

В Самарской области будут активнее ловить браконьеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить работу по борьбе с браконьерами.

Губернатор отметил, что повсеместно можно наблюдать на Волге различные поплавки и другие предметы, указывающих на действия браконьеров. По словам главы региона, у жителей из-за этого складывается впечатление о полном бездействии со стороны контролирующих служб.

Глава региона поручил каждый день во всех известных клевых местах области проводить инспекции и изымать незаконные предметы лова, а также контролировать торговые точки, где продают сети и другие предметы для незаконной добычи водных ресурсов.

Кроме того, необходимо мониторить соцсети и там выявлять браконьеров. Сейчас решается вопрос о разработке в регионе приложения, где можно будет указывать геопозицию нарушения.