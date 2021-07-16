Новый завод железобетонных изделий в Тольятти запустят осенью 2021 года

Инспекция осталась довольна ходом строительства Фото: Предоставлено "Комсомолке"

13 июля глава сотрудники областного правительства во главе с Дмитрием Азаровым проинспектировали ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий "ФЛОРКОН" в Тольятти. На площадке уже завершены строительно-монтажные работы, сейчас там идет настройка технологического оборудования.

- Областное правительство помогло инвестору структурировать проект, привлечь финансирование региональных и федеральных институтов развития, - рассказывает глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

По словам министра, подобранная на территории речного порта площадка позволила инвестору быстро и комфортно реализовывать проект по производству ЖБИ. Завод уже готов к запуску, на предприятие поступают первые заказы, в том числе и на производственные объекты региона.

- Рассчитываем, что в ближайшее время завод выйдет на плановые мощности, и это даст Тольятти еще 130 новых, высокооплачиваемых рабочих мест, а само предприятие станет еще одним шагом к диверсификации экономики города, - считает Богданов.

Запустят в работу новое предприятие уже осенью 2021 года.