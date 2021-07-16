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Общество16 июля 2021 17:03

В Самаре продлили ограничение движения на улице Алексея Толстого

Ограничение продлено до 6:00 18 июля
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Жителей просят быть внимательнее

Жителей просят быть внимательнее

В центре Самары продлили ограничение движения по улице Алексея Толстого. Об этом сообщает городская администрация . Ограничения были введены 6 июля в связи с техническим перевооружением теплотрассы в районе дома №139 по улице Алексея Толстого.

Ограничения должны были быть сняты в пятницу, 16 июля, но в итоге их продлили до 6:00 воскресенья, 18 июля.

Администрация просит Самарцев заранее планировать свои поездки. Напомним, на следующей неделе перекроют движение на улице Авроры. Там будут проводить ремонт теплотрасс на трёх участках дороги.