Операторы "Сколково" со всей страны прибыли в "Жигулевскую долину"

На территории "Жигулевской долины" обсудят технологические проекты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Технопарк "Жигулевская долина" стал первым местом в России, где проводится выездная школа регоператоров "Сколково". 15 и 16 июля более 35 представителей из разных регионов будут делиться лучшими практиками развития технологических проектов и обсуждать вопросы привлечения инвестиций в их реализацию.

- Мы во всех элементах реализуем задачи стратегии лидерства, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым. Это, в том числе, и развитие высокотехнологичных проектов, инновационных стартапов, - делится итогами первого дня образовательного интенсивна министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам главы минэкономразвития, в регионе проходит много мероприятий, в которых заинтересованы все регионы. Участники школы с помощью мозгового штурма прорабатывают лучшие технологические решения, которые смогут лечь в основу развития инновационного предпринимательства. "Жигулевская долина" - отличное место для лучших инноваторов России.