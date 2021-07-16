Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 июля 2021 17:18

Владимир Терентьев ушел с поста главы администрации губернатора Самарской области

Он покинул администрацию губернатора в связи с переходом на новую должность
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Терентьев ушел из администрации губернатора

Владимир Терентьев ушел из администрации губернатора

Владимир Терентьев покинул пост главы администрации губернатора Самарской области.

В этой должности он стал работать в июле прошлого года, в структуре же администрации губернатора Терентьев работал с 2018 года, а до этого в разные годы трудился в мэрии Самары.

Куда именно ушел чиновник, в настоящее время не сообщается. Как сообщили "КП-Самара" в региональном правительстве, он оставил свой пост в связи с переходом на другую работу.

Кто заменит Терентьева на его должности, в настоящее время не сообщается.