К сентябрю в Кинеле должны отремонтировать дороги и дворы

В Кинеле ремонтируют дороги

К 1 сентября в Кинеле должны отремонтировать дороги и дворы. Как сообщили в городской администрации, общая готовность работ составляет 30%.

В этом году на ремонт дорог и дворовых проездов от регионального минтранса выделялось 90 млн рублей. На следующий год заявка об увеличении финансирования до 150 млн рублей.

Работы идут в согласовании с жителями, учитываются пожелания горожан. Так, в одном из дворов сделали дополнительные парковочные места, однако, отмечалось, что стало меньше места для деревьев.

- Оптимальным вариантом является комплексный подход - соединение в рамках двора нескольких программ. Жители получают отремонтированную дорогу и благоустроенную территорию вокруг дома – детские и спортивные площадки, зеленую зону. При поддержке жителей мы планируем это со временем осуществить во всех микрорайонах Кинеля, - сказал депутат самарской губернской думы, руководитель фракции "Единой России" Александр Живайкин.