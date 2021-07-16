В исторической части Самары ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

В Самаре перекроют движение в историческом центре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исторической части Самары ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 19 июля (понедельник) до 15 августа на улице Степана Разина от Венцека до дома №63 по Степана Разина.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты, учитывая эти ограничения. Ранее сообщалось, что сейчас в городе идут работы на 58-ми участках, где ремонтируют теплотрассы. Сообщалось также об ограничениях на дорогах в следующие выходные.