Самарские проекты получат президентские гранты на 192 млн рублей

Губернатор встретился с обладателями президентских грантов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу, 16 июля, встретился с победителями президентских грантов.

В этом году в числе обладателей грантов оказались 135 проектов из Самарской области, что является третьим показателем в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. На реализацию проектов выделят 192 млн рублей.

В число обладателей грантов вошли проекты, нацеленные на развитие инклюзивного движения, популяризацию наследия русского народа, социальной адаптации женщин после декретного отпуска и другие.

- Стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе, селе, дворе, созидательная энергия людей – это и есть главная движущая сила нашего общества, нашего региона. А задачу государства, свою задачу я вижу в том, чтобы создать условия для самореализации граждан, для помощи тем, кто в этом нуждается, - сказал глава региона.