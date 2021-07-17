В расположение «Крыльев Советов» прибыл их бывший полузащитник

Данил Пруцев перешел из "Крыльев" в "Сочи", но вернулся в Самару Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» может пополнить их бывший полузащитник Данил Пруцев, который сейчас принадлежит «Сочи». Вчера он прибыл в Самару, присоединился к команде и провел первую тренировку с партнерами на клубной базе.

— За «Крылья» в минувшем сезоне ФНЛ он сыграл 6 матчей и отдал голевую передачу. После этого Данил перешел в «Сочи» и сыграл 20 матчей в РПЛ. Также в его активе 2 игры за молодежную сборную России, — сообщает пресс-служба «КС».

Вместе с волжанами Пруцев готовится к контрольному поединку против «Урала». Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» в ближайшее воскресенье, 18 июля.