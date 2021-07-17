Проверяли отопление и воровали: в Самаре преступники обманывали пенсионеров

Дело в ближайшее время будут рассматривать в суде Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Оперативники разоблачили группировку, которая обворовывала доверчивых пожилых людей. Троим фигурантам сейчас вменяют сразу несколько преступлений.

Началось все с того, что в отдел полиции Промышленного района обратились местные жители, рассказавшие, что кража серебряных и золотых украшений, старых монет и различной бижутерии совершена в квартире на Московском шоссе.

- 40-летняя заявительница объяснила, что вечером, когда дома находились только ее родители-пенсионеры, к ним под видом сотрудников аварийной службы проникли трое мужчин. По предлогам проверки отопления они разошлись по комнатам. Затем гости ушли, а хозяева обнаружили пропажу вещей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Силовикам удалось установить приметы преступников и вскоре были задержаны трое подозреваемых. Старшему из них 31 год, ранее он неоднократно судим. Двое других - им 26 лет и 23 года - к уголовной ответственности будут привлечены впервые.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружена часть похищенного. Также было установлено, что эта группа по аналогичной схеме могла лишить накоплений 65-летнюю жительницу квартиры дома на улице Красных Коммунаров. Тогда они представились сантехниками.

- Женщина хранила деньги под матрасом. Она на протяжении 10 лет откладывала их с пенсии и хранила под матрасом. Вернуть законной владелице удалось часть украденного - 29 тысяч, - делятся в МВД.

На оставшуюся сумму пострадавшая заявила гражданский иск о возврате свыше 200 тысяч рублей.

Расследование уже закончено. В ближайшее время дело будут рассматривать в суде.