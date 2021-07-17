Дожди с грозами и жара: какая погода будет в Самаре на выходных 17 и 18 июля

В Самаре остается жаркая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 17 по 19 июля сохранится жарка погода. Как сообщают специалисты, существенных изменений по сравнению с предыдущими днями не произойдет.

- На фоне пониженного атмосферного давления в полуденные и вечерние часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - рассказывают в Приволжском УГМС.

По словам синоптиков, температура воздуха в дневные часы по-прежнему будет выше отметки в 30 градусов. Ночью ожидается до 20 градусов выше нуля.