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Общество17 июля 2021 9:58

Дожди с грозами и жара: какая погода будет в Самаре на выходных 17 и 18 июля

По словам специалистов, в регионе останется очень высока температура
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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В Самаре остается жаркая погода

В Самаре остается жаркая погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 17 по 19 июля сохранится жарка погода. Как сообщают специалисты, существенных изменений по сравнению с предыдущими днями не произойдет.

- На фоне пониженного атмосферного давления в полуденные и вечерние часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - рассказывают в Приволжском УГМС.

По словам синоптиков, температура воздуха в дневные часы по-прежнему будет выше отметки в 30 градусов. Ночью ожидается до 20 градусов выше нуля.