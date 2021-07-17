Под Самарой водителю грузовика оторвало руку в ДТП

По факту аварии проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жуткое ДТП накануне, в пятницу 16 июля, произошло в Красноярском районе региона. Там перевернулся грузовик Mitsubishi FUSO CANTER. Последствия оказались очень серьезными.

- По предварительной версии, 33-летний водитель ехал по трассе М-5 Урал со стороны Тольятти в направлении Самары. Он не справился с управлением, врезался в препятствие, машина опрокинулась, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Очевидцы рассказывают, что автолюбителю, управлявшему фурой, оторвало руку. По словам полицейских, сейчас пострадавший госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.