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Происшествия17 июля 2021 14:00

В Самаре после грозы загорелся жилой дом на 2-й Просеке

К счастью, в происшествии никто не пострадал
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Сотрудники МЧС час боролись с огнем

Сотрудники МЧС час боролись с огнем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезное ЧП накануне вечером, в пятницу 17 июля, произошло в доме № 122 на 2-й Просеке. Частное двухэтажное строение примерно в 21:25 охватил пожар. Случилось это спустя несколько минут, после того, как в городе прошел ливень и прогремела гроза.

- Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На месте происшествия работали 56 человек и 16 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На ликвидацию огня у пожарных ушел час. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют, по какой причине все начало гореть.