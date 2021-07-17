В Самаре после грозы загорелся жилой дом на 2-й Просеке

Сотрудники МЧС час боролись с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезное ЧП накануне вечером, в пятницу 17 июля, произошло в доме № 122 на 2-й Просеке. Частное двухэтажное строение примерно в 21:25 охватил пожар. Случилось это спустя несколько минут, после того, как в городе прошел ливень и прогремела гроза.

- Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На месте происшествия работали 56 человек и 16 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На ликвидацию огня у пожарных ушел час. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют, по какой причине все начало гореть.