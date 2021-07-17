Под Самарой улетела в кювет и перевернулась "пятерка" с двумя маленькими девочками

Сейчас по факту аварии проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 15 июля в Самарской области произошло серьезное ДТП. В Волжском районе на дороге "Рождествено-Новинки-Шелехметь" улетел в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ-21053. Случилось это примерно в 19:45.

- По предварительной версии, 60-летний водитель нарушил правила расположения машины на проезжей части и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В результате аварии травмы получили две девочки - 8 и 4 лет. Они были не пристегнуты. Сейчас их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Мужчина тоже был госпитализирован. В паблике "ДТП 163 Самара" сообщают, что это дедушка несовершеннолетних. Также в социальных сетях появилась информация, что он скончался в больнице.