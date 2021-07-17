В Самаре директор управляющей компании начислила себе зарплату в 719 тысяч рублей

Разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Красноглинского района областной столицы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора одной из местных управляющих компаний. Женщине вменяют статью 160 УК РФ - Растрата.

- По версии следствия, она завысила сумму начисленной себе заработной платы и совершила хищение вверенных ей денежных средств на сумму 719 тысяч рублей, - сообщают в надзорном ведомстве региона.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося. Прокуратура района держит ход расследование на контроле.