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Происшествия17 июля 2021 16:58

В Самаре директор управляющей компании начислила себе зарплату в 719 тысяч рублей

На женщину возбудили уголовное дело по факту хищения вверенных ей денег
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Разбирательства продолжаются

Разбирательства продолжаются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Красноглинского района областной столицы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора одной из местных управляющих компаний. Женщине вменяют статью 160 УК РФ - Растрата.

- По версии следствия, она завысила сумму начисленной себе заработной платы и совершила хищение вверенных ей денежных средств на сумму 719 тысяч рублей, - сообщают в надзорном ведомстве региона.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося. Прокуратура района держит ход расследование на контроле.