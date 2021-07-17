Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался против реформы РПЛ

Игорь Осинькин считает, что реформа не поможет российскому футболу Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился своим мнением по поводу предлагаемой реформы РПЛ от РФС и компании Hypercube. Организаторы хотят делить команды после первого этапа на первую шестерку и остальных. На этой стадии команды также будут встречаться с некоторыми соперниками два раза, а с другими - один.

- На такую систему перешли маленькие страны - Дания, Бельгия, Швейцария. Она не для такой большой страны, как Россия, - поделился наставник с metaratings.ru.

Осинькин считает важным развитие футбола на периферии. В нашей стране количественно футболистов больше, чем в маленьких государствах, лигу нельзя уменьшать.

- С этой системой "Зенит", "Спартак", ЦСКА могут не приехать в Самару или Уфу. А болельщиков в регионах мы тоже должны уважать, если хотим привлекать людей на трибуны, - уверен специалист.

По словам Игоря Осинькина, при новой системе 9-10 команд могут попасть в "болото". Сейчас таких меньше - даже не самые богатые коллективы умудряются отбирать очки у грандов.