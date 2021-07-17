Пешеходная дорожка на Ново-Садовой в Самаре превратилась в озеро

Тротуар превратился в самую настоящую лужу Фото: скриншот

В Самаре на улице Ново-Садовой - прямо напротив отеля Ibis - произошел прорыв, в результате которого затопило пешеходную дорогу. По словам местных жителей, она буквально превратилась в озеро.

- Ходить невозможно. Напор приличный, вода вышла на дорогу. Прорыв льет весь день, на обращения не реагируют, - сообщает в Instagram-аккаунте "Убежище Самара" очевидец.

К жалобе приложено несколько видео, на которых все наглядно видно. Автор роликов просит губернатора Самарской области и администрацию города откликнуться и помочь в решении проблемы.