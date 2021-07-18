В Самаре Тойота сбила женщину на самокате, которая переезжала дорогу на красный свет

ДТП случилось на пересечении с Ново-Садовой

В Самаре на Ново-Садовой автомобиль Тойота сбил женщину на кикшеринговом самокате. 46-летняя горожанка совсем забыла о правилах движения: она пересекала проезжую часть прямо на самокате, по пешеходному переходу, но на красный свет.

- За рулем был мужчина 54 лет, он уже 31 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил вождения. В действиях водителя усматриваются нарушения п. 10.1 ПДД РФ - скорость движения авто не соответствовала конкретным условиям движения, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате аварии женщина получила травмы головы, ее доставили в больницу на скорой помощи и назначили амбулаторное лечение.