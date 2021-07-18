Самарский школьник стал лучшим "шустриком" страны

Самарский школьник стал победителем всероссийского конкурса

Самарский школьник стал победителем Всероссийского конкурса "Шустрик". Максим Безделин разработал проект автоматической кормушки для аквариумных рыбок. Его признали лучшим в категории младшей группы.

В финале борьба была напряженной. На конкурс поступили более 2000 заявок из 68 регионов России. Максим заранее начал готовиться к соревнованиям, он прошел специальную инженерную бизнес-игру "Школьный акселератор". Она была организована школой цифровых технологий при поддержке Фонда содействия инновациям.

- Благодаря этому научился генерировать идеи для стартапов и грамотно презентовать их, погрузился в инженерное творчество и науку. В бизнес-игре он и придумал свой проект, который отправил на Всероссийский конкурс, - рассказали организаторы.

Конкурс "Шустрик" проходит каждый год, он призван улучшить профессиональную подготовку в сфере инженерии как детей, так и педагогов.