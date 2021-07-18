Самарчанка потратила чужие деньги и попала на видео

Женщина тратила чужие деньги и не подумала о видеозаписи

В Самаре будут судить женщину, которая нашла банковскую карту подруги-пенсионерки и решила ее не возвращать. Она прекрасно знала, что карточкой можно расплачиваться в магазинах, не подтверждая пин-код, бесконтактно. И решила поживиться.

- Она начала тратить деньги, совершая покупки, потратила 20 тысяч рублей. В этот момент пенсионерка спохватилась, что со счета пропадают деньги, обратилась в полицию, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полицейские обратились в банк, узнали, где производятся списания, нашли видеозапись с кассы. На видео пострадавшая пенсионерка узнала свою знакомую, к которой недавно заходила в гости. Карточку она нечаянно выронила в чужой квартире. И даже не ожидала, что подруга окажется столь корыстной. Теперь дело в отношении растратчицы передано в суд, ей грозит уголовная ответственность. А полицейские напоминают, что если вы нашли банковскую карту - ее нужно передать в отделение банка, а не тратить деньги, так как это будет расцениваться как воровство.