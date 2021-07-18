Подростки-мотоциклисты в Кротовке устроили краш-тест своему транспорту

Мотоциклисты нарушали правила

В Кротовке два подростка-мотоциклиста не смогли разъехаться на сельской дороге. 16-летний парень без водительских прав на мотоцикле Fekon ехал по дороге по ул. Пролетарская и на повороте не уступил дорогу еще одному водителю мотоцикла. На Восходе-3М без шлема сидел 15-летний подросток.

- У него тоже не было водительского удостоверения. В итоге мотоциклы столкнулись, 15-летний водитель из Отрадного попал в больницу с травмами руки и ноги, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Нарушения совершили оба мотоциклиста - один выехал на встречную полосу, второй ехал на незарегистрированном мотоцикле, без мотошлема. Прав не было ни у кого. Родителей полиция просит внимательнее следить за своими детьми и объяснить правила дорожного движения.