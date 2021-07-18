Экс-начальник следователей Самарской области умер в больнице

Виталий Горсткин умер в Самаре

В Самаре в больнице Середавина умер бывший руководитель следственного управления СК РФ по Самарской области генерал-майор Виталий Горсткин. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Пенсионер скончался в 2.47 ночи.

СУ СК РФ в Самарской области Горсткин возглавлял до 2014 года. Был уволен после проверок из Москвы Главного организационно-инспекторского управления. В свое время конфликтовал с Александром Хинштейном. Депутат обвинял следователя Красноярского района в фальсификации доказательств, глава управления же вступился за подчиненного и обвинил народного избранника в клевете.

В 2020 году Горсткин собирался идти на выборы депутатов от поселка Волжский Красноярского района, при этом в документах, которые он подавал в избирком местом жительства была указана Московская область.

Диагноз, который послужил причиной смерти Горсткина, неизвестен. В больнице Середавина работает коронавирусный госпиталь, возможно, именно это заболевание могло послужить причиной смерти мужчины.

КП-Самара приносит соболезнования родным и близким Виталия Горсткина.