Давление замучило? В Чапаевске мужчина украл из аптеки дешевые тонометры

Мужчина украл тонометры

В Чапаевске мужчина украл два дешевых тонометра из аптеки и попал на видео. Камера засняла, как покупатель заходит в магазин, подходит к витрине с тонометрами, берет две коробки и покидает магазин. Мужчина подготовился к визиту: он надел капюшон и черную маску. Казалось, что найти злоумышленника невозможно, но все же по видео составили ориентировку и разослали по всем полицейским города.

- Через некоторое время участковые уполномоченные обратили внимание на местного жителя, похожего по приметам на злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Выяснилось, что украденные тонометры мужчина продал за 5000 рублей, а деньги уже успел потратить. Ранее 26-летний мужчина уже был судим за разбой, а сейчас он нигде не работает, понятно, что ему понадобились деньги, достать которые он решил привычным для себя способом.