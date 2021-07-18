В Самарской области будут защищать пчел

Как поддержат пчеловодов в Самаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Самарской области рассказали, как защитит пчел новый закон, который вступил в силу 29 июня 2021 года. Это объяснили в Октябрьской прокуратуре города. Так, теперь у каждой пасеки должен быть ветеринарно-санитарный паспорт. В министерстве разработали новые правила содержания медоносных пчел, в которых указано все, что должно быть в паспорте.

Разводить пчел по закону можно на землях сельхозназначения и других участках, если это допускает их режим, а также на территориях, купленных для личного подсобного хозяйства. А вот на площадках кладбищ, скотомогильников, там, где захоранивают опасные отходы, содержать пчел нельзя.

Есть обязанности по закону и у аграриев. Они должны оповещать пчеловодов об обработке полей пестицидами и делать это заранее. Этот пункт призван предотвратить массовое отравление пчел. Публиковать объявления нужно в СМИ за три дня до обработки, при этом нужно указать срок, на который нужно изолировать пчел в ульях.