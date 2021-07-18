В Самаре антипрививочникам может грозить уголовная ответственность

В Самаре предупредили о наказании за поддельный QR-код

Полицейские Самарской области рассказали, какое наказание ждет антипрививочников, которые в собственных целях приобретут фальшивый сертификат о вакцинации, поддельный QR-код. Для них предусмотрена уголовная ответственность.

- Напоминаем о наказании за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19, продажу подтверждающего вакцинацию документа с присвоением несуществующего QR-кода о вакцинации без посещения прививочного кабинета или подмену вакцины, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полицейские попросили жителей Самарской области сообщать о случаях нарушения законодательства в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 –(846) - 278-22-22 или 112.