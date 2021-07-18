Около "Империи" в Самаре легковушка протаранила автобус, пострадала пассажирка

ДТП случилось около ТЦ "Империя"

Утром 18 июля в Самаре около ТЦ "Империя" в аварию попал пассажирский автобус. ДТП произошло так: Форд ехал по Московскому шоссе, столкнулся с Лада XRay. От удара автомобиль отбросило на припаркованные около остановки автобусы №67, 110 и "четверка". Сильнее всего пострадал МАЗ, который следовал по 67 маршруту.

— По предварительным данным, в аварии участвовали 2 легковых автомобиля и пассажирский автобус. Пострадали 3 человека. Женщина, которая ехала в автобусе, и водитель и пассажир «Форда». Этот автомобиль, вероятнее всего, и стал виновником ДТП, — сообщили журналисту КП-Самара в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас детали ДТП выясняют полицейские, им предстоит определить, кто же виноват в ДТП, была ли вина водителя автобуса. По предварительной информации, пострадавшей пассажирке автобуса понадобилась помощь медиков.

Кстати, вечером жители города сообщили еще об одной аварии с пассажирским автобусом, уже на улице Каховской, на Металлурге.