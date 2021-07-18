Погода в Самаре с 18 по 20 июля будет жаркой и опасной

В Самарской области опять будет жарко

Погода в Самарской области с 18 по 20 июля 2021 года будет очень жаркой. Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС, объявив желтый уровень опасности. В регионе будет очень жарко, до +35 градусов. В эти дни также сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, так что посещать их жителям не рекомендуют.

18 июля по области может пройти кратковременный дождь, в областной столице будет сухо. 19 и 20 июля на фоне жары прогнозируются грозы и кратковременные дожди, в понедельник ветер будет неустойчивым и слабым. А при грозе ветер будет подниматься, местами порывы 15-20 м/с.

- На фоне пониженного атмосферного давления в полуденные и вечерние часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха в дневные часы по-прежнему будет преодолевать 30° отметку, - прокомментировали свои прогнозы синоптики.