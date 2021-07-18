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Общество18 июля 2021 18:50

#ВдохновленныеВолгой: "Крылья" оригинально представили новую форму

Зиньковский и Сергеев сфотографировались в футболках с новым дизайном на фоне Волги
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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"Крылья" представили новую форму

"Крылья" представили новую форму

Самарские "Крылья Советов" презентовали новую форму. Сделали они это довольно оригинально. Футболисты Антон Зиньковский и Иван Сергеев в футболках с новым дизайном переправились через Волгу и устроили фотосессию на фоне великой русской реки.

- Волга, как и "Крылья Советов", является настоящим символом Самары. В этом сезоне у нашей команды будет новый хештэг #ВдохновленныеВолгой, - рассказали випресс-службе клуба

Интересно, что фанаты тоже принимали участие в выборе нового дизайна формы. Владельцы абонементов могли проголосовать за понравившийся им вариант. Домашний комплект формы темно-синего цвета, выездной - белого. Уже скоро форму можно будет купить, стоить она будет 2990 рублей, для владельцев абонементов - скидка 10%.

Сегодня прошёл заключительный контрольный матч перед стартом РПЛ. Самарцы проиграли "Уралу" мо счетом 0:1.