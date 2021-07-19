В Самарской области ожидается до +36 градусов

В Самарской области по-прежнему жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе ожидается до +36 градусов, об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней летний зной не покинет Самарскую область, а дневные температуры перейдут за отметку в +30 градусов.

В понедельник будет ясное небо при жаркой погода, а во вторник и среду в некоторых районах области могут пройти дожди. Местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

В целом на этой неделе в регионе температура воздуха примерно на 3 градуса выше многолетних значений.