Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 8:14

В Самарской области ожидается до +36 градусов

В регионе установилась жаркая погода
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самарской области по-прежнему жарко

В Самарской области по-прежнему жарко

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе ожидается до +36 градусов, об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней летний зной не покинет Самарскую область, а дневные температуры перейдут за отметку в +30 градусов.

В понедельник будет ясное небо при жаркой погода, а во вторник и среду в некоторых районах области могут пройти дожди. Местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

В целом на этой неделе в регионе температура воздуха примерно на 3 градуса выше многолетних значений.