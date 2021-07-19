В Самарской области мужчина выплатил бывшей жене полмиллиона после ареста имущества

Мужчина в Самарской области задолжал полмиллиона бывшей жене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мужчина задолжал бывшей жене полмиллиона рублей и выплатил долг лишь после ареста имущества. Об этом сообщили в УФССП региона.

После развода бывшие супруги начали делить совместно нажитое имущество через суд. Как сообщают судебные приставы, мужчина желал выплачивать долг даже после соответствующего решения суда.

Тогда на имущества должника наложили арест, а также вынесли постановление о взыскании 7% исполнительного сбора с суммы долга.

После ареста имущества мужчина полностью погасил долг.