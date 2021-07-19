В Самарской области стартует проект «Школа фермера»

С 12 июля принимают заявки для участия в конкурсном отборе образовательного проекта «Школа фермера». Россельхозбанк предлагает программу теоретического и практического обучения построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля» и повышения квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям.

«Школа фермера» успешно реализована уже в 16 регионах России. Расходы по организации обучения участников проекта и прохождению ими практики на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах Самарской области берет на себя Россельхозбанк. В нашем регионе проект запускается на базе Самарского государственного аграрного университета при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Банк обладает уникальной отраслевой экспертизой и помогает предпринимателям эффективно вести свое хозяйство. Возможность получить знания для повышения рентабельности своей деятельности, детально изучить особенности ведения успешного бизнеса на селе будет предоставлена победителям конкурса в рамках обучающего проекта ‘’Школа фермера’’», - отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.

Участниками конкурсного отбора могут стать главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Самарской области, а также лица, планирующие начало предпринимательской деятельности, уже имеющие высшее, среднее профессиональное образование.

Победители конкурса смогут бесплатно пройти обучение в ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ» по программе профессиональной переподготовки по направлениям: «Эффективное управление функционированием крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях» и «Технология производства молока в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства». По окончанию обучения выдается диплом установленного образца.

Для участия в отборе необходимо с 12 июля до 13 августа предоставить заявку, а также эссе, презентацию или видеоролик с описанием своего проекта на электронную почту Pertsev_SV@ssaa.ru. Итог отбора подведут 23 августа 2021 года.

Все подробности на сайте Самарского ГАУ или по телефону: 8 937 202 36 60 или 8 939 754 04 86 (доб. 125)