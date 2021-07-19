В Самарской области во время спецоперации изъяли 3 кг наркотиков и 16 ружей

В ходе спецоперации задержали 132 человека. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области завершилась спецоперация под условным названием «Канал-Гранитный бастион», которая была призвана пресечь поставки наркотиков на территорию региона и подорвать экономические основы деятельности преступного бизнеса. Об этом сообщили в региональной полиции, операция проводилась с участием Росгвардии, Госавтоинспекции и ФСБ.

В ходе спецоперации в Самаре задержали 28-летнего иностранца, у которого изъяли почти 1 кг героина, кроме того, в квартире у 39-летней женщины, проживающей в областной столице, нашли 1,2 кг мефедрона. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Всего же в ходе операции изъяли более 3 кг наркотиков и 16 охотничьих ружей с патронами. Задержаны 132 человека, в том числе, два жителя ближнего зарубежья.