В Самарской области перевернулся УАЗ с прицепом, пострадал пассажир

"Буханка" с прицепом перевернулась при обгоне. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Богатовской районе перевернулся УАЗ с прицепом, в результате чего пострадал его пассажир. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на 22-м км дороге Отрадный-Богатое. Как выяснилось, 37-летний водитель ехал на микроавтобусе УАЗ (в народе известный как "буханка") с прицепом и попытался провести обгон. Маневр не удался, автомобиль вместе с прицепом перевернулся и улетел на обочину.

В результате аварии пострадал 70-летний пассажир, который находился в "буханке". Помощь ему оказали врачи.