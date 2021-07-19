В Самаре мужчина ползал по Московскому шоссе

На Московском шоссе ползал мужчина. Фото - скриншот

В Самаре очевидцы засняли на видео молодого мужчину, который ползал по Московскому шоссе.

Мужчина был в одних шортах и целеустремленно куда-то полз. Каково была конечная точка его маршрута, непонятно. В интернете пользователи строили предположения, куда же он направляется и что вообще делает.

Водители предполагали, что он находится не в себе и, возможно, представляет себя спецназовцем на полосе препятствий. На дороге он, фактически, занял целую полосу для движения и чудом избежал травм, особенно учитывая, что полз навстречу едущим машинам.