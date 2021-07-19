Самарцы стали чаще снимать комнату на сутки

В Самарской области стали чаще брать в аренду комнаты на сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на суточную аренду комнат за первые шесть месяцев этого года в Самарской области возрос на 89%, выяснили эксперты "Авито Недвижимость".

Вместе со спросом выросло и количество сдаваемых комнат - в Самарской области рост составил 4%. Средняя цена комнаты на сутки в регионе составляет 500 рублей - по сравнению с прошлым годом этот показатель не изменился.

В целом по стране спрос на посуточную аренду комнат составил 34%. Эксперты не исключают, что это связано с развитием внутреннего туризма, когда люди путешествуют по стране, но при этом ради экономии ночуют не в гостиницах, а предпочитают останавливаться в съемных комнатах.