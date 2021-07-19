Самарский аэропорт Курумоч обслужил 1,2 млн пассажиров за полгода

Чаще всего из Самары летают в Москву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский аэропорт Курумоч за первые полгода обслужил 1,2 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Это на 85% больше, чем в прошлом году, однако тогда заметное снижение пассажиропотока было связано с ограничениями из-за коронавируса. Если сравнивать с 2019-м годом, когда были нормальные условия, наблюдается снижение в 12%.

Среди наиболее популярных направлений в этом году Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Что касается международных направлений, то чаще всего из Самары летают в Анталью, Шарджу и Дубай.