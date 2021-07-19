За полгода в Самаре заменили почти 5 км водопроводных и канализационных сетей

В Самаре заменили почти 5 км труб

В Самаре за первые полгода заменили 4,9 км водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

В 2021-м году специалисты переложили 3,4 км водопроводных труб и 1,5 км канализационных сетей.

Порядка 2 км труб протянули бестраншейным способом, когда производятся минимальные земляные работы, без масштабного котлована. При таком способе прокладки труб значительно экономятся время и затрачиваемые ресурсы, что особенно актуально при ремонте.

Кроме того, когда трубы меняются без крупных земляных работах, горожанам причиняется значительно меньше неудобств.