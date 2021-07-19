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Здоровье19 июля 2021 12:55

В Самаре плюс 110: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

В Самаре и Тольятти больше всего заразившихся
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 280 новых заразившихся

В Самарской области 280 новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 280 человек, сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 19 июля.

Больше всего новых заразившихся в Самаре (110), Тольятти (42) и Новокуйбышевске (28). Всего с начала пандемии в регионе заразились 72 075 человек, из которых выздоровели 67 820 пациентов.

За сутки в Самарской области 10 новых смертельных случаев. Умерли четверо мужчин, самому младшему из которых было 49 лет, самому старшему - 73 года, а также шесть женщин в возрасте от 69-ти до 84-х лет. Всего умерли 2 495 человек, заболевших коронавирусом.