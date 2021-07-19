В Самарской области 280 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 280 человек, сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 19 июля.

Больше всего новых заразившихся в Самаре (110), Тольятти (42) и Новокуйбышевске (28). Всего с начала пандемии в регионе заразились 72 075 человек, из которых выздоровели 67 820 пациентов.

За сутки в Самарской области 10 новых смертельных случаев. Умерли четверо мужчин, самому младшему из которых было 49 лет, самому старшему - 73 года, а также шесть женщин в возрасте от 69-ти до 84-х лет. Всего умерли 2 495 человек, заболевших коронавирусом.