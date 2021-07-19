В Самаре из-за плохого самочувствия пассажира экстренно приземлился самолет из Бишкека

Одному из пассажиров стало плохо на борту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 19 июля 2021 года, в международном аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет U6-8264, следующий по маршруту Бишкек-Москва. Как сообщили в пресс-службе самарского аэропорта, самолет приземлился из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

- Самолет приземлился в аэропорту Курумоч в 07:43. Больного передали врачам скорой помощи, которые госпитализировали пассажира в больницу, - рассказали в самарском аэропорту.

Самолет продолжил путь в Москву через час после вынужденной посадки. В 08:50 рейс вылетел из Курумоча.